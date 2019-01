500-Millionen-Investition Daimler verspricht weitgehend selbstfahrenden LKW

07. Januar 2019

Daimler will in zehn Jahren weitgehend autonom fahrende LKW auf den Markt bringen. Ein Fahrer soll aber jederzeit eingreifen können. Bild: Bild: WirtschaftsWoche

Daimler will in rund zehn Jahren weitgehend autonom fahrende Lastwagen auf den Markt bringen. Das kündigte der Truck-Hersteller auf der Konsumelektronik-Messe CES in Las Vegas an.