Autobauer: Diess soll bis 2025 VW-Chef bleiben – Starke Zahlen, neue Strategie

Die von Diess maßgeblich mit ausgearbeitete Gesamtausrichtung für die nächsten neun Jahre soll am Dienstag (13. Juli) näher vorgestellt werden. Wie bereits bekannt wurde, sieht das Konzept „New Auto“ unter anderem vor, viel Geld in ein neues Entwicklungszentrum zu stecken. Für den „Campus Sandkamp“ in Wolfsburg könnten rund 800 Millionen Euro investiert werden, hieß es in einem Brief an die Belegschaft.



Ziel ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die künftigen Aufgaben vorzubereiten: „Auf dem Weg vom klassischen Ingenieurs- und Facharbeiter-Konzern zu den Arbeitsfeldern eines Tech-Unternehmens werden die individuellen Veränderungsmöglichkeiten zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor.“ Aus einem „Modernisierungsfonds“ fließen zusätzlich 125 Millionen Euro in die Standorte der VW AG.