Autobauer: Weniger Gewinn für BMW im Startquartal

Der starke Euro und hohe Kosten für neue Modelle und Technologien haben BMW zu Jahresbeginn gebremst. Wie der Münchner Konzern am Freitag mitteilte, ging der Vorsteuergewinn im ersten Quartal leicht auf knapp 3,2 Milliarden Euro zurück. Das sind 0,5 Prozent weniger als vor Jahresfrist, aber mehr als Analysten erwartet hatten. Im größten Segment, der Autosparte, verbesserte BMW die Rendite (Ebit-Marge) auf 9,7 von 9,4 Prozent. Damit lagen die Münchner vor Konkurrent Mercedes-Benz mit 9,0 Prozent und Audi mit 8,5 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt BMW weiter eine Marge in der Autosparte zwischen acht und zehn Prozent an.