Autozulieferer Chipmangel und Rohstoffpreise stellen Conti vor weitere Belastungsprobe

Für seine neuartigen OLED-Displays im Autoinnenraum zog der Konzern unterdessen einen ersten Großauftrag an Land. Mit einem Auftragsvolumen von rund einer Milliarde Euro kommen die Displays in einem „volumenstarken Serienfahrzeug“ eines globalen Autobauers zum Einsatz. Den Namen des Kunden gab Conti nicht bekannt. Insgesamt liege der Auftragsbestand in dem Bereich bei 5,5 Milliarden Euro.



