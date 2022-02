Bremsenhersteller Knorr-Bremse legt kräftig zu – Nordamerikageschäft zieht an

Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse hat im vergangenen Jahr von seiner guten Position in Europa profitiert. Zudem zog das Geschäft in Nordamerika deutlich an. Gestützt auf einen hohen Auftragsbestand rechnet der Konzern 2022 mit weiteren Zuwächsen. So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro steigen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte.