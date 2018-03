Daimler-AG: Daimler Buses steigert Verkaufszahlen

Neben den Kernmärkten nimmt die Daimler-Bus-Sparte zunehmend neue Länder in den Blick: In Kenia etwa hat das Unternehmen zwei Bus-Modelle auf den Markt gebracht. In diesem Jahr sollen zudem erstmals in Taiwan Busse verkauft werden. In Asien sieht Hartmut Schick „noch großes Potenzial“ für den Konzern. Auch in Nordamerika strebt der Konzern eine stärkere Marktpräsenz an.