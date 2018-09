Chaostage bei Tesla Elon Musks bizarre Selbstdemontage

Zu allem Überfluss liefert sich der Tesla-Chef auch noch eine merkwürdige Fehde mit einem britischen Taucher, der im Juli bei der dramatischen Rettung eines thailändischen Fußball-Teams mitgeholfen hatte, das tagelang in einer überschwemmten Höhle eingeschlossen war. Musk hatte den Mann auf Twitter als Pädophilen beschimpft, nachdem dieser sein Angebot, die Mannschaft mit einem Mini-U-Boot zu befreien, mit schroffen Worten als PR-Gag abbügelte. Nun bereiten die Anwälte des Briten eine Verleumdungsklage vor.

Die Finanzwelt ist zunehmend fassungslos angesichts von Musks Eskapaden, die Rufe nach einer Begrenzung seiner Kompetenzen bei Tesla werden lauter. Musk ist Vorstands- und Verwaltungsratschef in Personalunion - ein kontrollierendes Aufsichtsgremium im eigentlichen Sinne gibt es nicht wirklich. Viele Experten halten das mittlerweile für untragbar. „Es wird immer klarer, dass Tesla einen großen Wechsel in der Chefetage braucht“, schrieb James Albertine vom Analysehaus Consumer Edge am Freitag an Kunden. Musk scheine eine „leicht selbstzerstörerische Neigung“ zu haben, sagte Philippe Houchois von der Investmentbank Jefferies im Finanzsender Bloomberg.