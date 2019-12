Daimler-Aufsichtsratsvorsitz Investor favorisiert Siemens-Chef Joe Kaeser

Ein großer Daimler-Investor hält den amtierenden Siemens-Chef Joe Kaeser für einen „sehr geeigneten Kandidaten“, um in zwei Jahren den Vorsitz im Aufsichtsrat des Autobauers zu übernehmen. Das berichtet die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Ausgabe. Der Vertrag des bisherigen Amtsinhabers Manfred Bischoff läuft noch bis 2021 – dann endet auch Kaesers Amtszeit an der Siemens-Spitze. Dem Daimler-Kontrollgremium gehört Kaeser bereits seit 2014 an. Auch ein hochrangiger Daimler-Insider sagte dem Magazin, dass Kaeser „sicher eine sehr gute Wahl“ sei. Aus dem Siemens-Aufsichtsrat hieß es, die Spekulation sei „nicht abwegig“.