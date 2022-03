„Das Taxi“ Mercedes plant Einstellung der E-Klasse als Taxiversion in 2023 – Aufruhr in der Branche

Der Taxi- und Mietwagenverband Deutschland schrieb nun an Mercedeschef Ola Källenius: Der Wegfall der E-Klasse als Taxi sei „katastrophal“. Ein solcher Schritt werde „zu einer schweren Störung des Verhältnisses zwischen dem Gewerbe und Mercedes-Benz führen“, heißt es in einem Schreiben, das der WirtschaftsWoche vorliegt. Mercedes sagte dazu man optimiere gegenwärtig die Ausrichtung an den Bedürfnissen des Taxigewerbes. „Wir befinden uns derzeit in der Sondierungsphase für ein neues Mercedes-Benz Pkw Taximodell.“