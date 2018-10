Dieselkrise nur ein Grund Daimler gibt erneut Gewinnwarnung aus

Daimler passt seine Ergebniserwartungen für 2018 erneut nach unten an. Grund seien aktuelle Entwicklungen, heißt es in einer Pflichtmitteilung des Stuttgarter Autobauers für die Börse am Freitag. Für das laufende Jahr erwarte man nun ein Konzern-Ebit deutlich unterhalb des Vorjahresniveaus. Der Konzerngewinn schrumpfte demnach im dritten Quartal nach vorläufigen Zahlen auf 2,488 Milliarden Euro, nach 3,409 Milliarden vor Jahresfrist.