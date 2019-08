Einzelhändler vs. Autobauer Walmart verklagt Tesla wegen Solarpanel-Bränden

Im zweiten Quartal 2019 hat Tesla gerade mal Systeme für insgesamt 29 Megawatt installieren können, in den Rekordzeiten am Anfang des Jahrzehnts waren 200 Megawatt die Regel. Inzwischen kommt das Gros des Geschäfts von privaten Haushalten. Am Sonntag gab Musk bekannt, dass Interessenten in sechs US-Bundesstaaten nun Solaranlagen ab 50 Dollar pro Monat mieten können, ohne Installationskosten. Wenn die Nutzer es sich anders überlegen, können sie die Anlagen einfach abschalten lassen. Für das Entfernen müssen allerdings 1500 Dollar bezahlt werden. Ein riskantes Unterfangen, doch Musk braucht Nachfrage, um die Kapazitäten in der gemeinsam Partner Panasonic betriebenen Gigafactory 2 in Buffalo im US-Bundesstaat New York auszulasten.