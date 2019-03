Elektroautos Der 35.000-Dollar-Tesla ist endlich da

Das Stammwerk, das momentan bis zu 5000 Tesla Model 3 pro Woche fertigt, könnte so schnell an seine Grenzen kommen, wenn die Nachfrage nun anziehen sollte. Das bedeutet, dass ausländische Kunden auf ihr Model 3 eventuell länger warten müssen. Denn US-Kunden können nun bis Sommer mittels staatlicher Förderung einen Tesla schon für unter 30.000 Dollar erwerben, beispielsweise in Kalifornien für 28.750 Dollar plus Steuern. Für Tesla ergibt es wegen der Transportkosten nach Übersee zudem Sinn, lieber zunächst die Kunden in den USA zu beliefern, von denen viele ihre Autos direkt im Stammwerk abholen.



Noch ist es Spekulation, ob europäische Model-3-Kunden sich nun tatsächlich länger gedulden müssen. Tatsache ist jedoch, dass das Einstiegsmodell zunächst nur für US-Käufer erhältlich ist. Was sinnvoll ist, um den Steuerrabatt auszuschöpfen. In Europa soll die Einstiegsvariante laut Musk „in den nächsten drei bis sechs Monaten“ ausgeliefert werden. Sie unterscheidet sich neben manuellen Sitzen vor allem in der Reichweite. Diese beträgt 220 Meilen (352 Kilometer). Die allergünstigste Version gibt es nur in Schwarz. Andere Farben sowie Fahrassistenzsystem müssen extra bezahlt werden.