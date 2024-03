Elektromobilität Aus der Traum für Fisker: Gespräche mit Autobauer scheitern

Autoexperte Stefan Bratzel, der das Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach leitet, prognostiziert: „Wir werden eine Konsolidierung der E-Mobilitäts-Unternehmen sehen.“ Der Markthochlauf gehe langsamer vonstatten, als die vielen neu in den Markt drängenden E-Auto-Start-ups dachten. „Da werden nicht alle überleben können. Wenn man so will, ist das ein natürlicher wirtschaftlicher Ausleseprozess, der stattfindet.“