Günstige Stromer Die fünf besten bezahlbaren Elektroautos

10. Januar 2024

Die Idee des mobilen Minimalismus und der Beschränkung auf das Wesentliche übertragen die Citroen-Ingenieure jetzt mit dem neuen C3 ins Elektrozeitalter und wollen den Kleinwagen so zum ersten europäischen Preisbrecher machen. Bild: Citroën Bild:

Wer mit der Zukunft fahren will, muss tief in die Tasche greifen. Doch so langsam rollt eine neue Generation von halbwegs bezahlbaren Stromern an. Die fünf heißesten Preisbrecher.