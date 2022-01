Elon Musk Warum Tesla neue Fabriken ankündigt, aber keine neuen Fahrzeuge

930.000 Fahrzeuge hat Tesla im vergangenen Jahr ausgeliefert. Die Millionen-Grenze hätte geknackt werden können. Denn die beiden Fabriken in Fremont und Shanghai sind nicht ausgelastet. Was nicht an der Nachfrage liegt: Der Engpass sind derzeit nicht die Akkus, sondern Prozessoren und andere Komponenten. Ob sich das in diesem Jahr grundlegend ändert, dazu wollte der sonst so optimistische Firmenchef keine Prognose abgeben. Vielleicht 2023. Aber er vermutet, dass die Autobranche von der „Toilettenpapier-Panik“ geplagt wird. Also, dass etliche Hersteller weit mehr Prozessoren ordern, als sie eigentlich brauchen. Ergo: Es könnte später eine Schwemme geben. Doch das löst das Problem nicht, denn andere Komponenten sind auch knapp oder verzögern sich, so etwas Triviales wie USB-Anschlüsse beispielsweise. Tesla lieferte im vergangenen Jahr einige Fahrzeuge ohne USB-Stecker aus, um sie später in der Werkstatt nachzurüsten.