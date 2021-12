Autonomes Fahren im Alltagstest Erst wird es viel schlechter, bevor es besser wird – irgendwann

Das Karlsruher Softwareunternehmen PTV, das zu Porsche gehört, hat sich deshalb an einer Projektion versucht. Im belebten Kölner Univiertel haben die PTV-Ingenieure über die vergangenen Monate simuliert, was unter den erschwerten Bedingungen einer quirligen europäischen Großstadt mit dem Verkehr passiert, wenn dort ein Teil der Pkw und Lkw autonom und führerlos unterwegs sind. „Wir haben zunächst den Verkehrsfluss im aktuellen Stadium erfasst, also ausschließlich Autos mit menschlichen Fahrern, und sie in unsere die KI-Modelle einfließen lassen“, erklärt Jochen Lohmiller, bei PTV in Karlsruhe zuständig für den Bereich Simulationen. „Dazu messen wir zum Beispiel, wie lange die Autos für einen bestimmten Streckenabschnitt brauchen, wie viele in einer Grünphase über die Ampel kommen, wie schnell sie vor einer roten Ampel bremsen.“