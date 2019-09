Fake-Standorte Sixt vermietet Wagen an Stationen, die es gar nicht gibt

Zehn Minuten dauert die Fahrt, zehn Minuten, in denen man sich wahlweise ärgern kann über den Zeitverlust, seine Mails nochmal durchschauen um in einer separaten Benachrichtigung tatsächlich einen Hinweis auf die Müllerstraße zu finden, oder sich einfach zu wundern: Warum tun die das? Warum bietet ein Unternehmen Mietwagen in einer Station an, die es gar nicht gibt?



In der Müllerstraße, Wedding, direkt gegenüber eines großen Bayer-Standorts, wartet dann zumindest eine schöne Überraschung: Kleinwagen haben sie hier gar nicht. Also gibt es einen Kombi zum gleichen Preis. Auch wenn sie den hier anfallenden Kundenärger nicht lindern kann, weiß man hier zumindest, was hinter der Sixt-Filiale ohne Geschäftsräume und Mietwagen steckt: „Das ist eine sogenannte virtuelle Station“, erläutert sie, „da erwägt Sixt, eine Station zu eröffnen und testet so, ob es Interesse gibt.“