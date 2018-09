Fehlende Auslastung Arbeit für Opel-Ingenieure dringend gesucht

Opel hatte Anfang September Pläne öffentlich gemacht, im Rahmen einer „strategischen Partnerschaft“ Unternehmensteile mit rund 2000 Leuten an den französischen Entwicklungsdienstleister Segula Technologies abgeben zu wollen. Die Geschäftsteile würden im Fall einer Einigung zu 100 Prozent an Segula übergehen, hatte Opel-Chef Michael Lohscheller angekündigt. Verhandlungen mit dem Unternehmen und den skeptischen Arbeitnehmervertretern dauern an.