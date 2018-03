Gebrauchtwagen: Händler befürchten Diesel-Preisverfall von 28 Prozent

Doch wer muss in den kommenden Monaten was tun, um das Diesel-Image wieder aufzupolieren? Die Händler suchen die Fehler bei sich selbst. 64 Prozent der Markenhändler und 52 Prozent der freien wollen Kunden besser mit Fakten über die Euro-Normen aufklären. Laut der freien Händler können 44 Prozent ihrer Kunden nämlich nicht zwischen Diesel nach Euro-6 und Euro-5-Norm unterscheiden. Ändert sich das nicht, werden vermeintlich saubere Diesel-Fahrzeuge mit den Euro-4- und 5-Dieseln in einen Topf geworfen, was den Absatz weiter fallen lässt. Besonders die freien Händler sehen neben sich selbst auch Politiker in der Verantwortung, für Klarheit zu sorgen. Und in noch einem Punkt sind sich viele Händler einig: Die Preise müssen fallen, um die Gebrauchtwagen noch verkaufen zu können. Selbst die Händler, die von der Diesel-Diskussion keinen Einfluss auf ihren Geschäftserfolg erwarten, prognostizieren einen Preisrückgang um 24 Prozent.