Das Bild, das die Umfrage zeichnet, ist desaströs: Rund ein Drittel der befragten Händler (32 Prozent) hält Diesel der Schadstoffnorm Euro 5 für nicht oder nur mit Hardwarenachrüstung für verkäuflich. Solche Nachrüstlösungen für einen geringeren Stickoxidausstoß sind aber noch nicht mal in der Entwicklung. Sollten sie überhaupt angeboten werden, dann wären sie frühestens in ein bis zwei Jahren marktreif. Ein weiteres Drittel (34 Prozent) der Händler muss gebrauchte Euro-5-Diesel mit 30 bis 50 Prozent Rabatt losschlagen. 32 Prozent der Befragten geben Nachlässe von 10 bis 30 Prozent an. Nur ein Prozent der Betriebe sieht keine Einschränkungen beim Verkauf.