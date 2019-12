Geely Das ist der chinesische Großaktionär hinter Daimler

Seinen Angriff auf den Weltmarkt will Geely auch mit der noch jungen Marke Lynk & Co. voranbringen. Hier zeigt Li, dass er es verstanden hat, über den Geschmack chinesischer Käufer hinaus zu denken.



In China, wo der Besitz eines Autos noch als Statussymbol gilt, werden die Fahrzeuge der neuen Marke ganz regulär verkauft. Für den Markstart in Europa im kommenden Jahr plant Geely jedoch etwas anderes: „Wir sind die neue Automarke für einer Welt, die keine Autos braucht“, wirbt Lynk & Co auf seiner internationalen Website höchst ungewöhnlich. Da junge Europäer anders als junge Chinesen kaum noch Autos besitzen wollen, soll es Autos von Lynk & Co hier als Abo-Modell geben. Ähnlich wie bei Netflix oder Spotify sollen Fahrzeuge für einen Monat gebucht und dann auch wieder abbestellt werden können.



Mit dieser Idee unterstreicht Li, dass er sich als Erneuerer seiner Branche sieht. Der Henry Ford Chinas ist auf dem Weg ein Elon Musk zu werden. Doch genau wie der Tesla-Chef verfügt auch Li nicht über uneingeschränkte Ressourcen. Ob Geely es gelingt, bei seinem Expansionskurs das Tempo zu halten, hängt von der Markentwicklung in China ab. Dass dort nach Jahrzehnten des Booms die Autoverkäufe in diesem Jahr das zweite Mal in Folge zurückgehen dürften, geht auch an Geely nicht spurlos vorbei.