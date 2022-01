High Voltage Formel-1-Star Nico Rosberg: „Meine Töchter werden definitiv keinen Verbrenner mehr fahren“

Abkehr von Verbrennern und Führerschein – in der Formel-1-Dynastie der Rosbergs sind das neue Töne. Bereits Nico Rosbergs Vater Keke war Formel-1-Weltmeister. Bis vor Kurzem konnte Keke Rosberg der Elektromobilität nicht viel abgewinnen, wie Nico Rosberg im Podcast erzählte. Als er in die elektrische Rennserie Formel E investiert habe, habe sein Vater ihn sehr kritisch angeschaut und ihn gefragt: „Bist du völlig Banane?“. Inzwischen aber verfolge Keke Rosberg mit Begeisterung sämtliche Rennen der Formel E. Auch habe ihn eine Probefahrt im Audi e-tron überzeugt: „Letztens bin ich zum ersten Mal mit ihm in meinem Audi e-tron gefahren und dann habe ich ihn fahren lassen“, sagte Rosberg. „Er ist dann ausgestiegen und hat gesagt: Hey, das ist einfach eine coole Lösung.“ Er habe seinen Vater allerdings noch nicht komplett für Elektroautos begeistern können, so Rosberg. Wenn sein Vater zu Besuch in Deutschland sei, wolle er gern mal mit einem Verbrenner über die Autobahn rasen. Aber was den Stadtverkehr angehe, sei er „total überzeugt“.

(Den vollständigen Podcast mit Nico Rosberg hören Sie hier)