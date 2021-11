High Voltage Neuer Rallye-Meister: „Fahrspaß geht mit dem E-Auto nicht verloren“ 

Die Autofahrer wurden gefragt, was ihnen vor dem Kauf des Elektroautos besonders wichtig war und was für sie nun, da sie die Autos schon länger gefahren sind, im Mittelpunkt steht. Dabei fiel besonders der Aspekt Fahrspaß auf. Vor dem Kauf dachten die Autofahrer vor allem über Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Lademöglichkeiten nach. Mit der Nutzung der E-Autos rückte ein anderes Thema an die Spitze: der Fahrspaß. 92 Prozent waren mit dem Fahrspaß zufrieden, der größte Teil davon sogar sehr zufrieden. Es liegt wohl auch an dieser hohen Zufriedenheit, dass sich 85 Prozent der Befragten beim nächsten Mal wieder ein rein elektrisches Auto kaufen wollten.



Mehr zum Thema: Neuerdings dreht sich bei Autos fast alles um den Klimaschutz – und das zurecht. Aber was ist mit dem Fahrspaß? Geht er mit dem Umstieg auf den Elektroantrieb verloren? In der neuen Folge von High Voltage geht es um große Emotionen mit Benzin und Batterie. Jetzt anhören!