Karambolage-Atlas 2018 Am Ende der Arbeitswoche ist das Unfallrisiko am höchsten

Die höchste Wahrscheinlichkeit, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, liegt am Ende der Arbeitswoche, wie aus dem aktuellen Karambolage-Atlas der Generali-Kfz-Versicherung hervor geht. Donnerstags liegt das Risiko bei 16,7 Prozent, der Freitag liegt mit 16,6 Prozent nahezu gleichauf. Am sichersten ist das Autofahren demnach am Sonntag. Dann liegt die Zahl der Schadensfälle bei lediglich 8,3 Prozent.