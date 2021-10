Katek-Chef Rainer Koppitz „Die Halbleiterkrise wird sich im ersten Quartal 2022 entspannen“

Das ist eine ungewöhnliche These, denn viele Marktbeobachter gehen davon aus, dass erst ab 2023 eine deutliche Besserung eintritt. Wieso rechnen Sie so bald mit Entwarnung?

Ich bin in vielen Eskalationsrunden mit diversen Herstellern und Lieferanten dabei. Dort legen die Lieferanten uns auch ihre konkrete Planung zur Ausweitung der Fertigungskapazität offen. Sie sagen, wo sie was investieren und wann Produktionsstart ist. Ich weiß also, wann weitere Mengen im Markt zu erwarten sind. Während der anfänglichen Coronazeit ist die Kundennachfrage nach Halbleitern teilweise auf null gefallen. Die Lieferanten haben also die Pausetaste gedrückt und ihre Investitionspläne etwa drei Quartale lang in die Schublade gesteckt. Erst, als die Nachfrage wieder anzog, kamen die Pläne wieder auf den Tisch. Jetzt sind wir am Ende des pausenbedingten Loches. Daher bin ich mir sicher, dass im ersten Quartal 2022 eine erste Entspannung zu sehen sein wird. Dann werden sich auch andere Schlüsselthemen entspannen.