Kobalt und die Kinderarbeit Menschenrechtler haben kein Problem mit Elektroautos

Übrigens: Wer’s nicht glauben mag, dass Kobalt fair ins Auto kommen kann, der muss dann eben kobaltfreie Akkus kaufen. Die gibt es immer häufiger – und wenn die Entwicklung so weiter geht, wie in den letzten Monaten, dann ist die kobaltarme oder kobaltfreie Batteriezelle schon in einigen Jahren der Normalfall. Denn Autobauer und Zulieferer fürchten nicht nur das schlechte Image des Metalls, sondern auch dessen hohen und unkalkulierbaren Preis: Rund 50.000 Dollar kostet derzeit die Tonne - vor einem halben Jahr waren es noch rund 30.000 Dollar.