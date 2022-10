Mercedes-Benz Darum sollte Mercedes auch seine Van-Sparte noch abgeben

Doch die Vans passen so gar nicht zu der neuen Luxusstrategie von Mercedes: Während Vans oft von Handwerkern oder Lieferdiensten gefahren werden, will Mercedes seine Kunden eigentlich von einem Mehr an teurer Ausstattung überzeugen. Doch zumindest Handwerker und Lieferdienste sind dafür die falsche Zielgruppe. Und es gibt noch einen Grund, wieso die Vans nicht so richtig zur Luxusmarke Mercedes passen: Während das Volumen bei Cars zugunsten einer höheren Marge zusammengestrichen wird, sind Vans eigentlich ein Volumengeschäft.