„Motorwelt“ ADAC-Auftrag brachte der Post 50 Millionen Euro pro Jahr

Die „Motorwelt“ soll ab 2020 nur noch vier Mal pro Jahr erscheinen, wie die WirtschaftsWoche am Dienstag berichtete. Mitglieder müssen sich die Zeitschrift dann bei einer Geschäftsstelle oder Partnern wie Tankstellen selbst abholen.



