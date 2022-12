Mutmaßlicher Millionenschaden Prozess gegen Ex-BMW-Führungskraft wegen Korruptionsverdacht startet

Eine ehemalige Führungskraft des Autobauers BMW muss sich ab dem 9. Dezember vor dem Landgericht München I wegen möglicher Bestechlichkeit verantworten. Das bestätigte ein Sprecher des Oberlandesgerichtes München der WirtschaftsWoche. Dabei geht es in einer Anklage um den Verdacht auf Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr in 14 Fällen und Untreue in acht Fällen sowie in einer anderen Anklage um Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr in sieben Fällen und Untreue in sechs Fällen. Die Anklagen der Staatsanwaltschaft wurden nun teilweise zugelassen, sodass die Hauptverhandlung starten kann.