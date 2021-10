Nach Aufspaltung des Konzerns Daimler kündigt Erstnotiz von Lkw-Geschäft für Dezember an

Daimler bringt seine Lkw- und Bus-Sparte noch vor dem Jahreswechsel an die Börse. Finanzchef Harald Wilhelm kündigte am Freitag bei der außerordentlichen Hauptversammlung eine Erstnotiz für Dezember an. Die Aktionäre sollten noch im Tagesverlauf über den Schritt abstimmen. Sie erhalten für jeweils zwei Daimler-Aktien einen Anteilsschein von Daimler Truck. Daimler will 65 Prozent der Daimler-Truck-Papiere an die eigenen Aktionäre verteilen, fünf Prozent gehen an den eigenen Pensionsfonds.