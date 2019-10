Nach langem Streik General Motors hat seine Prognosen gekappt

„Das zugrundeliegende Geschäft war in diesem Quartal stark“, sagte Finanzchefin Dhivya Suryadevara zu Journalisten in der Detroiter GM-Zentrale. Die Folgen des Streiks beschrieb sie als „einmalige Auswirkung“. Die UAW hatte GM über mehrere Wochen lahmgelegt, um einen neuen Tarifvertrag durchzusetzen. Es war der längste Ausstand in der US-Autoindustrie seit 1970. Vergangenen Freitag hatten die Beschäftigten den Abschluss angenommen, der auf vier Jahre angelegt ist. Die Vereinbarung sieht vor, dass GM neun Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investiert. Davon sollen 7,7 Milliarden in die Werke fließen, der Rest ist für Gemeinschaftsunternehmen vorgesehen. Analysten schätzen die Kosten des Streiks auf mehr als zwei Milliarden Dollar. Nach dem Tarifabschluss mit General Motors will die Gewerkschaft nun mit Ford verhandeln.