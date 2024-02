Nach Richterspruch Elon Musk will mit Tesla nach Texas umziehen

Es ist nicht das erste Mal, dass Musk nach einem Streit mit Behörden umzieht. Tesla hat bereits 2021 seinen operativen Hauptsitz von Kalifornien nach Austin in Texas verlegt. Dem vorausgegangen war ein Schlagabtausch mit den Gesundheitsbehörden, als es um die Wiedereröffnung der Fabrik in Fremont kurz nach Ausbruch der Coronapandemie ging. Musk hatte zudem gegen Vorschriften und Steuern in Kalifornien protestiert. Auch andere Unternehmen des Milliardärs wie die Raumfahrtfirma SpaceX und The Boring Company, die Tunnel für Transportsysteme graben will, sind in Texas ansässig.



