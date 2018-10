Nach Vorstandschef Zetsche Auch Daimler-Finanzchef geht 2019

Daimler-Finanzvorstand Bodo Uebber hat überraschend seinen Abschied für Ende des nächsten Jahres angekündigt. Uebber habe dem Aufsichtsratsvorsitzenden Manfred Bischoff mitgeteilt, „dass er eine Verlängerung seiner bis Dezember 2019 laufenden Bestellung nicht anstrebt“, teilte der Stuttgarter Autobauer am Sonntagabend mit. Einen Grund nannte das Unternehmen zunächst nicht. Der 59-jährige Uebber gehört dem Vorstand seit 2003 an und ist seit 2004 für Finanzen, Controlling und das Geschäftsfeld Daimler Financial Services verantwortlich.