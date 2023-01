Nikola-Chef Michael Lohscheller „Die Fahrer sind happy, weil sie die alten, tuckernden Diesel los sind“

Wenn der Batterie-Lkw gut läuft, warum bringen Sie dann auch noch den Wasserstoff-Lkw? Viele glauben wegen der Verbesserungen beim elektrischen Antrieb ohnehin schon nicht mehr an den Wasserstoffantrieb.

Ich nehme eher das Gegenteil wahr. Durch die im amerikanischen „Inflation Reduction Act“ vorgesehenen Subventionen kommt sehr viel Schwung in das Thema Wasserstoff. Wenn Sie mich heute Fragen, welcher Abtrieb sich in den USA eher durchsetzt, wäre ich beim Wasserstoff. Bis zu 800 Reichweite und betankt mit 700 bar in 20 Minuten oder weniger, das sind schon klare Vorteile im US-Markt. In Europa dagegen könnte eher der E-Antrieb dominieren oder zumindest dem Wasserstoff ebenbürtig sein. Wir bieten beides, so kann der Kunde entscheiden, welche Option für seinen Anwendungsfall am besten geeignet ist.