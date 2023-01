Nikola-Chef Michael Lohscheller „Die Fahrer sind happy, weil sie die alten, tuckernden Diesel los sind“

Der Semi Truck von Tesla soll aber eine größere Reichweite haben als Ihr Modell.

Das ist, was angekündigt ist. Zu dem, was andere ankündigen, möchte ich nichts sagen. Für mich zählt, was wirklich verfügbar ist. Wir sind außerdem beim Thema Software und Konnektivität führend, weil unsere amerikanischen Mitarbeiter hier eine besonders hohe Kompetenz haben. Und wir sind die Einzigen, die schnell liefern können. Was nützt Ihnen ein Lkw, den Sie erst in 18 Monaten bekommen?