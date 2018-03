In Deutschland ist laut BMW nur eine dreistellige Zahl an Autos betroffen. Das liegt aber vor allem an dem niedrigen Benziner-Anteil bei den X3-Bestellungen hierzulande: In Deutschland kaufen rund 90 Prozent der X3-Kunden einen Diesel, die Modelle 20d, 25d und 30d erfüllen bereits die Abgasnorm Euro 6c. Weltweit sind aber die Benzinmotoren deutlich gefragter, hier liegt der Diesel-Anteil bei lediglich 36 Prozent. Dementsprechend sind global 3000 X3 von dem Auslieferungsstopp betroffen.