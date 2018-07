Preisnachlässe auf Rekordniveau: Dieselprämien bringen Autokäufern über 700 Millionen Euro Rabatt

Die von den Autobauern erwünschten Effekte auf den Absatz von Diesel-Pkw und die Luftqualität seien dagegen weitegehend ausgeblieben, so Dudenhöffer. Vor Bekanntwerden des Abgasskandals im Jahr 2015 lag der Dieselanteil bei Neuwagen bei 50 Prozent, seither fiel er trotz Kaufprämien laut CAR-Studie auf 31 Prozent. Die Stickoxidbelastung war 2017 an 110 von 520 Messstellen in Deutschland zu hoch. Laut CAR-Prognose werden auch 2018 an 81 der 520 Messstellen die Grenzwerte überschritten, weshalb „Dieselfahrverbote in weiteren Städten wahrscheinlich“ seien. „Die Dieselprämien haben keine bessere Stadtluft gebracht“, sagt Dudenhöffer. Das liege auch daran, dass durch die Prämie viele neue Geländewagen (SUV) auf die Straßen kamen sowie viele Fahrzeuge, die zwar die Schadstoffnorm Euro-6 hätten, im Normalbetrieb aber trotzdem hohe Emissionen aufwiesen.