Probefahrt im Chinaauto Superpreis, Reichweite na ja

Es kostet halb so viel wie ein Mercedes EQC



Er koste „nur etwa halb so viel wie zum Beispiel ein Mercedes EQC, der von den Abmessungen her in der gleichen Liga spielt“. Doch „mitnichten“ sei er nur halb so gut wie der Mercedes. In der Verarbeitung erreiche der China-SUV zwar nicht das sehr hohe Niveau des Mercedes EQC, aber der Aiways sei „sauber zusammengebaut, die Lackqualität tadellos“. Im Innenraum gebe es geschäumte Oberflächen im oberen Bereich von Armaturenbrett und den Türverkleidungen sowie Filz in den Türablagen, das sorge „für einen wertigen Eindruck“. Ich persönlich finde den Innenraum unspektakulär. Ganz sicher haben die Designer von Mercedes dort mehr Herzblut reingesteckt.