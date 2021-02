Strukturwandel Milliardenprogramm für Autozulieferer steht

Das Programm geht zum Teil zurück auf das im vergangenen Sommer beschlossene Konjunkturpaket der Bundesregierung. Viele Autozulieferer sind derzeit in einer schwierigen Lage. Die Coronakrise hat für Belastungen gesorgt, zudem müssen die Firmen aber viel Geld in neue Antriebe investieren. Viele Zulieferer hängen noch am Verbrennungsmotor.



