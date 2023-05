Studie Marktanteil chinesischer Autobauer in Europa wird schnell steigen

Ein wichtiger Grund für steigende Marktanteile chinesischer Hersteller sei der Ausbau der Elektromobilität. Bis 2035 dürften batteriebetriebene Elektrofahrzeuge praktisch alle Neuwagen Verkäufe in Europa ausmachen. „Das wird eine teilweise Substitution von in Europa hergestellten Fahrzeugen durch in China hergestellte Fahrzeuge begünstigen – unabhängig davon, ob diese Fahrzeuge von einem chinesischen, amerikanischen oder europäischen Unternehmen hergestellt werden“, sagte Duthoit.



Lesen Sie auch: Chinas Autobauer fühlen sich schon wie zu Hause – und der ADAC ist beeindruckt



In China haben die heimischen Hersteller inzwischen die europäischen Unternehmen vor allem bei Elektroautos überholt und dürften auch am Gesamtmarkt die Ausländer bis Mitte des Jahrzehnts unter 50 Prozent drücken. Vor allem Elektroautobauer zielen zudem auf den Export ab. Bei der Automesse in Shanghai präsentierten sich chinesische Marken als weltweit führende Hersteller von Elektroautos.