Superschnelles Internet Porsche will die 5G-Revolution

Sechs große 5G-Antennen und zwei Mobilfunkstationen von Vodafone ragen seit Neuestem über dem Campus des Forschungszentrums in Weissach bei Stuttgart auf – die erste reine 5G-Anlage dieser Größe auf einem Firmengelände in Europa. Die Antennen versorgen das komplette 60 Hektar große Gelände mit seinen Teststrecken, Werkstätten und Laboren mit dem superschnellen Internetsignal. Mit diesem Investment, das Porsche vor drei Jahren anstieß, will der Autobauer in Deutschland die Führung übernehmen bei der Integration der Kommunikationstechnologie im Auto.