Superyachten der Autohersteller: Mit Lexus, AMG und Porsche auf hoher See

Luxusyachten sind für Normalverdiener unvorstellbar teuer – für Superreiche und Promis aber der einzige Ort, wo sie in Ruhe ausspannen und Urlaub machen können. Wie Akio Toyoda. Der CEO von Toyota und Enkel des Firmengründers Kiichirō Toyoda ist in Japan so etwas wie ein Popstar. In öffentlichen Hotels kann er nicht absteigen, ohne sofort erkannt zu werden. Daher kam er auf die Idee, sich eine Yacht bauen zu lassen. „Yachten sind ideal, um in Ruhe seine Privatsphäre genießen zu können. Gleichzeitig ist man mitten in der Natur und kann neue Energie tanken“, sagt er.