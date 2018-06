Tesla-Chef Elon Musk wirft Mitarbeitern umfangreiche Sabotage vor

Ein Mitarbeiter habe „umfassende und schädliche Sabotage“ begangen, schrieb Musk den Tesla-Angestellten am Sonntagabend in einer E-Mail, die der US-Sender CNBC am Montag veröffentlichte. Große Mengen vertraulicher Daten seien an „unbekannte dritte Parteien“ weitergegeben worden. Es werde untersucht, ob der Mitarbeiter mit „außenstehenden Organisationen“ zusammengearbeitet habe. „Wie Sie wissen, gibt es eine lange Liste von Organisationen, die Tesla den Tod wünschen“, schrieb Musk. Er nannte als Beispiele Öl- und Erdgas-Konzerne, rivalisierende Autohersteller und Leerverkäufer an der Wall Street.