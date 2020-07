Trotz massiven Widerstands Daimler-Aufsichtsratschef Bischoff hält an Zetsche als Nachfolger fest

Auch Ingo Speich von Deka Investment ist gegen die Rückkehr von Zetsche: Der Druck vom Kapitalmarkt sei gewaltig, meint er. „Zetsche hat massive Interessenkonflikte bei der Aufarbeitung der Vergangenheit und steht für das nicht mehr zukunftsfähige Verbrenner-Zeitalter. Wenn heute die Hauptversammlung 2021 wäre, würde auch Deka Investment Zetsche nicht wählen“, sagte Speich der WirtschaftsWoche.



Mehr zum Thema

Der Autobauer Daimler gerät vonseiten der Fondsgesellschaft DWS vermehrt unter Druck. So will sich DWS nicht nur bei der Entlastung enthalten, sondern fordert auch eine Überprüfung geleisteter Zahlungen an Vorstände.