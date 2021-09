Volkswagen Danke für den Dieselskandal, Martin Winterkorn!

Und an allem ist Winterkorn schuld? Nun – das muss erst noch das Gericht klären. Klar ist aber, dass er nicht der einzige Automanager war, der den deutschen Diesel in ein weitaus schöneres Licht rückte, als es angebracht gewesen wäre. Dieselmanipulation – manchmal gerade noch legal, manchmal illegal – war Branchensport. Aber erst durch Winterkorns bewusstes oder unbewusstes Übersehen konnte im VW-Konzern der Skandal zu diesen schwindelerregenden Dimensionen heranreifen. Nur weil in Winterkorns Amtszeit die US-Behörden so lange und so dreist belogen wurden, fielen die Strafen und Schadenersatzzahlungen in USA so astronomisch hoch aus.