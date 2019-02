Volkswagen Neue Marke soll junge Kunden in China locken

Die Marke Volkswagen will jüngere Kunden in China mit einem günstigen Modellangebot gewinnen. Die Wolfsburger kündigten am Dienstag an, zusammen mit dem chinesischen Partner FAW (First Automotive Works) die Marke „Jetta“ an den Start zu bringen. Deren Fahrzeugangebot, das von FAW-Volkswagen in Chengdu produziert werden soll, umfasse eine Limousine und zwei SUV. Der Verkauf soll im dritten Quartal beginnen. Mit Jetta wolle VW in das bisher von lokalen Herstellern dominierte Segment günstiger Fahrzeuge vordringen, das etwa ein Drittel des chinesischen Marktes ausmache, sagte Marken-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann in Wolfsburg. Die Autos sollen aber mehr als die im Einstiegssegment üblichen 5000 bis 6000 Euro kosten.