Volkswagen Nordamerika „Glauben Sie, die Deutschen möchten 17 Becherhalter?“

Eine Karriere in der Industrie war Ihnen nicht in die Wiege gelegt. Wie sind Sie an die Spitze von Volkswagen Nordamerika gekommen?

Als ich in die USA kam, war ich noch sehr jung, 17 Jahre alt. Ich war ein armer Junge aus Argentinien. Ich kam mit einem Fußballstipendium in die USA. Ich wollte eine gute Ausbildung. Ich wollte ein besseres Leben. Also fing ich nach dem Studium an, in verschiedenen Branchen zu arbeiten. Irgendwann bekam ich das Angebot, für die Fiat Chrysler Group zu arbeiten. Sie sagten: „Hören Sie, wir wollen Sie“. Ich sagte: „Warum solltet ihr mich wollen? Ich weiß nichts über die Automobilbranche.“ Und sie sagten: „Nun, wissen Sie, wir sind bankrott. Wir haben also eine Menge Experten, die Chrysler in den Bankrott führten. Jetzt wollen wir etwas anderes ausprobieren.“ Also nahmen sie mich. Ich war wirklich hungrig. Ich verbrachte neun Jahre meiner Karriere in diesem Unternehmen. Wir haben es saniert.