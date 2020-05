Werbung Hey VW, wie konnte das passieren?

Im Hochformat eines Smartphone-Bildschirms ist im Stile einer Instagram-Story zu beobachten, wie ein kleiner dunkelhäutiger Mann von zwei riesigen weißen Händen über einen Bürgersteig geschoben, am Kopf gezogen und schließlich mal eben in einen Hauseingang geschnippt wird, über dessen Eingang die Worte „Petit Colon“ zu lesen sind. Im Hintergrund ist Gekicher zu hören, wie bei einem gelungenen harmlosen Streich, dazu erscheint eine Buchstabenfolge in einer Reihenfolge, die als rassistisches Wort lesbar ist.