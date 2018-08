Abstieg aus dem Dax? Was der Niedergang der Commerzbank für den Steuerzahler bedeutet

Über Commerzbank-Chef Martin Zielke baumeln nackte Glühbirnen an bunten Kabeln von der Decke. Diese hippen, coolen Dinger, die jeder maroden Fabrikhalle schnell den fortschrittlichen Anstrich eines hippen Großstadt-Workspace verleihen. Viel Schein, wenig Sein. Zielke will über die Zukunft reden. Dafür hat er extra in den Mainincubator geladen, den Brutkasten für Finanz-Start-ups der Commerzbank. Er will vier „Megatrends“ besprechen, die er identifiziert hat: Blockchain, Big Data, Cloud, künstliche Intelligenz.