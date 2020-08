Balzli direkt: Wirecard ist das Fukushima des Lobbyismus

Für höllische Projekte hat er eine Schwäche. Im Mai 2010 begab sich Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg mit seiner Frau bei einem AC/DC-Konzert auf den Highway to Hell – und verließ ihn seither kaum noch, so scheint es. Wirecard ist die jüngste Affäre, in der sein Name auftaucht. Der gefallene Politstar setzte sich bei Angela Merkel dafür ein, dass sie auf ihrer China-Reise die Hochstapler aus Aschheim unterstützt. In einem persönlichen Gespräch, versteht sich. Von Guttenberg war nicht der einzige Wirecard-Gesandte, der im Kanzleramt vorsprach. Auch Exgeheimdienstkoordinator Klaus-Dieter Fritsche verdingte sich als PR-Söldner.